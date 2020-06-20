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АПЛ. Борнмут уступает Кристал Пэласу
Очень продуктивный первый тайм провели гости, после перерыва оставалось удержать преимущество
Для "Борнмута" ничего не изменилось за эти три месяца без большого футбола. Все также множество вопросов к ним относительно того, как команда будет отстаивать право выступлений в Премьер-лиге. В зоне вылета находятся "вишни", не могут выиграть в четвертом подряд матче чемпионата и показывают неубедительный футбол. И это при том, что многие лидеры команды Хоу вернулись после травм.
"Орлы" добывают третью победу подряд, выглядели лондонцы уверенными в своих силах, груз ответственности за результат не довлеет над ними. Вылет "КП" не грозит, а в борьбу за место в еврокубках вполне можно вмешаться. С первых минут гости показали себя с лучшей стороны, прошло две хороших атаки, которые обеспечили результат.
Хозяевам просто не было что предложить в ответ на такой старт оппонента. Хотя несколько моментов "Борнмут" создал, но забить не смог - такая же безобразная реализация у них была и в первой части сезона.
Чемпионат Англии. 30-й тур
Стадион: Виталити (Борнмут)
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2
Голы: Миливоевич 12, Айю 24
Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма, 16. Кук, 17. Стейси, 7. Кинг (Соланке 49), 13. Уилсон К., 20. Брукс, 22. Уилсон (Данжума 46).
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю, 17. Бентеке.
Предупреждения: Смит 45, Л.Кук 67, С.Кук 87 - Айю 45, Уорд 71