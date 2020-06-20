АПЛ. Борнмут уступает Кристал Пэласу

Для "Борнмута" ничего не изменилось за эти три месяца без большого футбола. Все также множество вопросов к ним относительно того, как команда будет отстаивать право выступлений в Премьер-лиге. В зоне вылета находятся "вишни", не могут выиграть в четвертом подряд матче чемпионата и показывают неубедительный футбол. И это при том, что многие лидеры команды Хоу вернулись после травм.

"Орлы" добывают третью победу подряд, выглядели лондонцы уверенными в своих силах, груз ответственности за результат не довлеет над ними. Вылет "КП" не грозит, а в борьбу за место в еврокубках вполне можно вмешаться. С первых минут гости показали себя с лучшей стороны, прошло две хороших атаки, которые обеспечили результат.

Хозяевам просто не было что предложить в ответ на такой старт оппонента. Хотя несколько моментов "Борнмут" создал, но забить не смог - такая же безобразная реализация у них была и в первой части сезона.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Кристал Пэлас 0:2

Голы: Миливоевич 12, Айю 24

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма, 16. Кук, 17. Стейси, 7. Кинг (Соланке 49), 13. Уилсон К., 20. Брукс, 22. Уилсон (Данжума 46).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю, 17. Бентеке.

Предупреждения: Смит 45, Л.Кук 67, С.Кук 87 - Айю 45, Уорд 71