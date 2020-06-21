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Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 21.06.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Гудиссон Парк
Сможет ли давний принципиальный соперник "Ливерпуля" поставить ему палки в колеса в достижении заветной цели? "Эвертон" не выигрывал в мерсисайдском дерби с октября 2010-го, имеет серию очень негативных противостояний с "красными", но не отчаивается. Почему бы сейчас, в этот период нестабильности для всего европейского футбола, не преподнести сюрприз и обыграть команду Клоппа?
Наверное, самый интересный вопрос оставшейся части АПЛ – в какой форме находиться лидер чемпионата Англии? Ведь все помнят, что "Ливерпуль" перед карантином показал значительный спад, проиграв много важный матчей – "Атлетико" в ЛЧ, "Челси" в Кубке Англии и "Уотфорду" в АПЛ. Преобразились ли "красные" за это время?
Чемпионат Англии. 30-й тур
Стадион: Гудиссон Парк (Ливерпуль)
Эвертон 21:00 Ливерпуль
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", начало встречи - 21 июня в 21:00.
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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