Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Сможет ли давний принципиальный соперник "Ливерпуля" поставить ему палки в колеса в достижении заветной цели? "Эвертон" не выигрывал в мерсисайдском дерби с октября 2010-го, имеет серию очень негативных противостояний с "красными", но не отчаивается. Почему бы сейчас, в этот период нестабильности для всего европейского футбола, не преподнести сюрприз и обыграть команду Клоппа?

Наверное, самый интересный вопрос оставшейся части АПЛ – в какой форме находиться лидер чемпионата Англии? Ведь все помнят, что "Ливерпуль" перед карантином показал значительный спад, проиграв много важный матчей – "Атлетико" в ЛЧ, "Челси" в Кубке Англии и "Уотфорду" в АПЛ. Преобразились ли "красные" за это время?

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Гудиссон Парк (Ливерпуль)

Эвертон 21:00 Ливерпуль

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", начало встречи - 21 июня в 21:00.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.