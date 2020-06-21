Мерсон: Стиль Моуриньо может вынудить Кейна уйти

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон высказался по поводу будущего Харри Кейна в "Тоттенхэме".

"Я был встревожен из-за Харри Кейна, когда Жозе получил эту работу. Когда он играл у Почеттино, то "Тоттенхэм" перемещался всей командой, куда бы они ни двигались. У них были голы, прострелы, удары.

Но теперь он играет впереди сам по себе, а это требует больших усилий. В концовке он был вынужден отдавать пасы на 50 метров, просто чтобы участвовать в игре. Это не Харри Кейн.

Думаю, он всерьез задумается о своем будущем в конце сезона, я правда так думаю. Я не представляю себе, что он забьет 25-30 голов в следующем сезоне, учитывая то, как Жозе хочет его использовать", — сообщил Мерсон в эфире.