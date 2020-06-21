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Магуайр: У МЮ достаточно таланта, чтобы победить любого соперника

Англия
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Оборонец уверен в своих партнерах

Магуайр: У МЮ достаточно таланта, чтобы победить любого соперника
Новина українською

Защитник Харри Магуайр убежден, что "Манчестер Юнайтед"способен обыграть любую команду.

"Возможно, атмосфера для гостевой команды и перестанет быть некомфортной из-за отсутствия зрителей на домашних матчах, но все по-прежнему зависит от тех 11 игроков, которые в конкретный день выходят на футбольное поле.

В нашей команде достаточно таланта, чтобы взять и победить любого. Мы полностью сосредоточены на своей игре, не оглядываясь на то, проводим мы матч дома или на выезде. Мы просто смотрим на каждый матч как на возможность набрать три очка и показать свой лучший футбол", — сообщил Магуайр United Review.

По итогам 30-ти туров "Манчестер Юнайтед" делит 5-ю строчку с "Вулвз", набрав по 46 очков. На два очка впереди "Челси", имеющий матч в запасе.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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