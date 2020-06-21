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Ван Дейк: Титул АПЛ может помочь Ливерпулю выйти на следующий уровень

Англия
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"Мерсисайдцы" и не думали останавливаться в развитии

Ван Дейк: Титул АПЛ может помочь Ливерпулю выйти на следующий уровень
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что чемпионство в Премьер-Лиге поможет его команде выйти на еще более высокий уровень.

"Еще две победы, и мы станем чемпионами. Однако мы не остановимся на этом. Мы хотим продолжать, мы хотим сохранить свою форму на следующий сезон, потому что следующий сезон начнется довольно скоро после последнего матча в это.

Тренер тоже разговаривал с нами об этом и сказал, что в этих девяти заключительных матчах мы зададим тон на следующий сезон. Мы еще не выиграли титул. Мы еще ничего не выиграли. Однако наша цель — начать следующий сезон в том же духе.

Мы можем быть командой, которая продолжает прогрессировать. У нас есть игроки, способные прогрессировать и делать большие шаги в своем развитии. Победа в лиге значительно прибавит нам опыта и позволит достичь следующего уровня", — сообщил Ван Дейк Daily Mail.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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