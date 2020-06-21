  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джо Коул: Челси нужно купить Чилуэлла, он станет основным на много лет вперед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джо Коул: Челси нужно купить Чилуэлла, он станет основным на много лет вперед

Англия
(1 голосов)

Фулбек является приоритетом для "синих"

Джо Коул: Челси нужно купить Чилуэлла, он станет основным на много лет вперед
Новина українською

Экс-вингер "Челси" Джо Коул считает, что покупкой Бена Чилуэлла из "Лестера" "синие" могут закрыть вопрос с позицией левого защитника на много лет вперед.

"Как и Вернер, он соответствует облику "Челси". Он молод, голоден, атлетичен и обладает взрывной скоростью. Думаю, у него большой талант, а в "Лестере" он обладает замечательным тренером в лице Брендана Роджерса и замечательными партнерами по команде. Но "Челси" — это шаг вперед относительно "Лестера".

Я знаю, что в данный момент они находятся выше "Челси" в таблице, однако возможность поработать с Фрэнком и прибавить еще слишком привлекательна, чтобы от нее отказываться.

В данный момент у него есть все шансы утвердиться основным левым защитником сборной Англии. Я бы посоветовал ему продолжать проявлять себя, и тогда он будет регулярно выступать за сборную Англии, а если он перейдет в "Челси", то станет основным левым защитником "Челси" на много лет вперед. Он потрясающий игрок, настоящий талант", — цитирует Коула Daily Mail.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джо Коул Челси (Лондон) Лестер Сити Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...