АПЛ. Ньюкасл громит Шеффилд Юнайтед

По странному сценарию прошла игра на "Сент-Джеймс Парк". Гости мощно начали и буквально прижали хозяев к их воротам, но "Ньюкасл" выдержал и стал проводить опасные контратаки. Причем, чаще пробивали по воротам именно "сороки", заставляя "Шеффилд" все больше думать про оборону.

Затем "клинки" и вовсе потеряли контроль над игрой, Иган умудрился заработать вторую желтую карточку, сорвав выход один на один Жоэлинтона с Хендерсоном, и подвел всю команду. В меньшинстве почти сразу гости пропустили. Получился прострел с фланга у хозяев, кто-то из защитников махнул мимо мяча, а Сент-Максимен вколотил снаряд в сетку с близкой дистанции.

Второй мяч сотворил Ритчи, прошел по центру и пробил на силу, вышло очень красиво. А до разгрома дело довел Жоэлинтон - снова провал в центре обороны и удар по воротам из пределов штрафной. Важная победа "Ньюкасла", которая значительно отдаляет "сорок" от зоны вылета. А "Шеффилд" теперь может выпасть из борьбы за еврокубки.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Сент-Максимен 55, Ритчи 69, Жоэлинтон 78

Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 28. Роуз, 9. Жоэлинтон, 10. Сент-Максимен.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 4. Флек, 16. Норвуд, 32. Берге, 9. Макберни, 10. Шарп.

Предупреждения: Жоэлинтон 31, Ласкеллес 70 - Иган 31

Удаления: Иган 50