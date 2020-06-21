  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона

Англия
(1 голосов)

Англичанин поделился мыслями насчет наставника "Ливерпуля"

Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона
Новина українською

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался насчет главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Клопп говорит, что ни один клуб не сможет доминировать так, как "Манчестер Юнайтед", но он заблуждается. "Ливерпулю" надо поступить просто: позволить Клоппу работать дальше.

Их игроки выходят на поле с верой в то, что они выиграют любой матч. И они продолжают в это верить, даже если соперник выходит вперед на один гол.

У нас был такой же настрой в "МЮ". У нас был сэр Алекс Фергюсон, у них – Юрген Клопп. 16 лет назад я перешел в "МЮ" не просто ради того, чтобы играть в этом клубе, а ради того, чтобы играть в команде Алекса Фергюсона.

По-моему, с Клоппом ситуация аналогичная. Я бы очень хотел играть в его команде, только если это не "Ливерпуль", – написал Руни.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Уэйн Руни Алекс Фергюсон Ливерпуль Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...