Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался насчет главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Клопп говорит, что ни один клуб не сможет доминировать так, как "Манчестер Юнайтед", но он заблуждается. "Ливерпулю" надо поступить просто: позволить Клоппу работать дальше.

Их игроки выходят на поле с верой в то, что они выиграют любой матч. И они продолжают в это верить, даже если соперник выходит вперед на один гол.

У нас был такой же настрой в "МЮ". У нас был сэр Алекс Фергюсон, у них – Юрген Клопп. 16 лет назад я перешел в "МЮ" не просто ради того, чтобы играть в этом клубе, а ради того, чтобы играть в команде Алекса Фергюсона.

По-моему, с Клоппом ситуация аналогичная. Я бы очень хотел играть в его команде, только если это не "Ливерпуль", – написал Руни.