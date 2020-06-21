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Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

"Сороки" одерживают уверенную домашнюю победу

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0. Видеообзор матча
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Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Сент-Максимен 55, Ритчи 69, Жоэлинтон 78

Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 28. Роуз, 9. Жоэлинтон, 10. Сент-Максимен.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 4. Флек, 16. Норвуд, 32. Берге, 9. Макберни, 10. Шарп.

Предупреждения: Жоэлинтон 31, Ласкеллес 70 - Иган 31

Удаления: Иган 50

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В статье: АПЛ ФК Шеффилд (Англия) Ньюкасл (Англия)
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