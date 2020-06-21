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Матч с Астон Виллой стал 100-м для Лэмпарда в тренерской карьере

Англия
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Из них 46 побед

Матч с Астон Виллой стал 100-м для Лэмпарда в тренерской карьере
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В матче 30-го тура АПЛ "Челси" победил "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Этот поединок стал 100-м для наставника "аристократов" Фрэнка Лэмпарда в тренерской карьере.

В сотне матчей англичанин одержал 46 побед:

  • 22 раза Лэмпард побеждал у руля "Челси"
  • 24 с "Дерби Каунти"
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC
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