Англия
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Матч с Астон Виллой стал 100-м для Лэмпарда в тренерской карьере
Из них 46 побед
В матче 30-го тура АПЛ "Челси" победил "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Этот поединок стал 100-м для наставника "аристократов" Фрэнка Лэмпарда в тренерской карьере.
В сотне матчей англичанин одержал 46 побед:
- 22 раза Лэмпард побеждал у руля "Челси"
- 24 с "Дерби Каунти"
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Источник:BBC
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