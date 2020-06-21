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Клопп об отсутствии Робертсона и Салаха: Они тренировались, но не с командой

Англия
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Юрген прокомментировал отсутствие в старте с "Эвертоном" ключевых игроков

Клопп об отсутствии Робертсона и Салаха: Они тренировались, но не с командой
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему Эндрю Робертсон и Мохамед Салах не вышли на матч с "Эвертоном" в старте.

"Некоторые игроки не могли полноценно тренироваться на прошлой неделе. Они тренировались, но не с командой, как Мо и Роббо.

Но вчера они были на тренировке и оба смотрелись очень хорошо.Вот почему Салах в заявке, а Робертсон – пока нет, но в среду на матче с "Кристал Пэлас" он появится", – рассказал Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
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Источник:
Daily Mail
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