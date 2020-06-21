Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп об отсутствии Робертсона и Салаха: Они тренировались, но не с командой
Юрген прокомментировал отсутствие в старте с "Эвертоном" ключевых игроков
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему Эндрю Робертсон и Мохамед Салах не вышли на матч с "Эвертоном" в старте.
"Некоторые игроки не могли полноценно тренироваться на прошлой неделе. Они тренировались, но не с командой, как Мо и Роббо.
Но вчера они были на тренировке и оба смотрелись очень хорошо.Вот почему Салах в заявке, а Робертсон – пока нет, но в среду на матче с "Кристал Пэлас" он появится", – рассказал Юрген Клопп.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Daily Mail
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...