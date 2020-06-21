Пулишич: У Челси и так сильный состав, но покупка Вернера - это нечто невероятное

Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич прокомментировал победу над "Астон Виллой" в рамках 30-го тура АПЛ.

"Я очень рад, что смог выйти и помочь команде. Мне посчастливилось еще и гол забить, а также помочь нам добиться хорошего результата.

Конечно, матчи без зрителей отличаются от обычных, но команда действовала энергично и мощно завершила встречу.

Думаю, у нас и так очень сильный состав, но добавить еще и игрока вроде Тимо Вернера – это нечто невероятное. Мы сосредоточены на нынешнем сезоне, однако взволнованы тем, что ждет нас дальше", – рассказал Пулишич.