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Фрэнк Лэмпард: Мы хорошо двигали мяч, но Челси нужно играть более хладнокровно

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "Астон Виллой"

Фрэнк Лэмпард: Мы хорошо двигали мяч, но Челси нужно играть более хладнокровно
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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура АПЛ.

"Пулишич был голоден, я знаю это. Он хорошо тренировался, а его умение проникать в штрафную площадь очень важно. В этом и заключается разница между очень хорошим фланговым игроком и игроком топ-уровня.

Учитывая, что Кристиан и Росс Баркли очень хорошо тренировались, у меня были приятные хлопоты при выборе состава. Я держал в уме, что можно их выпустить в начале второго тайма.

Я очень доволен игрой команды. У "Виллы" был шанс забить нам еще. Мы хорошо двигали мяч, доминировали, но нам нужно играть более хладнокровно. Но я могу сделать поблажку, ведь мы долго не играли", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

Примечательно, что этот поединок стал 100-м для Лэмпарда в тренерской карьере.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Goal.com
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