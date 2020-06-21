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Фрэнк Лэмпард: Мы хорошо двигали мяч, но Челси нужно играть более хладнокровно
Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "Астон Виллой"
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура АПЛ.
"Пулишич был голоден, я знаю это. Он хорошо тренировался, а его умение проникать в штрафную площадь очень важно. В этом и заключается разница между очень хорошим фланговым игроком и игроком топ-уровня.
Учитывая, что Кристиан и Росс Баркли очень хорошо тренировались, у меня были приятные хлопоты при выборе состава. Я держал в уме, что можно их выпустить в начале второго тайма.
Я очень доволен игрой команды. У "Виллы" был шанс забить нам еще. Мы хорошо двигали мяч, доминировали, но нам нужно играть более хладнокровно. Но я могу сделать поблажку, ведь мы долго не играли", – рассказал Фрэнк Лэмпард.
Примечательно, что этот поединок стал 100-м для Лэмпарда в тренерской карьере.