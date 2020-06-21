Эвертон - Ливерпуль 0:0. Осталось больше вопросов, чем получено ответов

Наверное, ничего неожиданного не произошло. На поле "Эвертона" подопечные Клоппа побеждают нечасто, собственно всего один раз немецкий специалист праздновал успех на "Гудиссон Парке" - в декабре 2016-го (0:1). Все остальные матчи завершились вничью. "Ириски" не могут обыграть "красных" в 22-х последних матчах, но за это время уже четыре раза отстояли "сухую" ничью на своем поле (плюс одна ничья без голов на "Энфилде").

К сожалению - результат этой встречи не дал нам ответов на вопросы о состоянии команд после длительной паузы. "Красные" сделали маленький шажок к чемпионству, но были способны на большее. Вряд ли кто-то ожидал, что мы увидим феерический футбол, как, например, в декабре прошлого года, когда команды на двоих забили семь голов (5:2), но в этот раз совсем малоинформативная получилась встреча.

Сумбурным казался дебют матча, словно команды забыли свои роли и постарались играть наугад. Как хозяева встречи "Эвертон" желал показать гостям, что их ожидает горячий прием, в обороне никто отсиживаться не собирался. Ну а "Ливерпуль" по праву "без пяти минут чемпион" хотел скорее завладеть преимуществом и все взять под свой контроль.

Примерно после 20-й минуты все стало на свои места – подопечные Клоппа действовали первым номером, а команда Анчелотти проводила контратаки, может не такие острые как хотелось бы, но все же. Впрочем, в первом тайме команды создали совсем немного опасных моментов, позиционная, силовая борьба и слишком долгий розыгрыш мяча "красными" в середине поля не способствовали зрелищности.

Можно отметить у гостей несколько неплохих навесов в штрафную и удары - головой Матипа, и Фирмино стрелял из выгодной позиции, а также издали пробивал Минамино. Всем этим ударам не хватало точности. Также у "Эвертона" старались Ришарлисон и Калверт-Льюин, которым необходима была поддержка из глубины, за счет только индивидуальных качеств с лидером АПЛ сложно тягаться. Без риска, чтобы сохранить силы на весь матч, "ирискам" приходилось оставлять в обороне у собственных ворот большую часть футболистов.

Ближе к перерыву "красные" добавили и заставили "ирисок" опуститься совсем близко к штрафной, и опять же только дальние удары получались у "Ливерпуля". Фирмино и Александер-Арнольд беспокоили Пикфорда, но не могли поставит ему невыполнимую задачу. Еще и травму получил Милнер, досадная потеря, как и повреждение Матипа во второй половине. Скорее всего, подобных эпизодов мы увидим очень много в это посткарантинное время.

Второй тайм оказался более предсказуемым – "Ливерпуль" большими силами шел вперед, довольно интересно комбинировал, а "Эвертон" организованно отбивался. При этом темп игры нельзя назвать высоким (уж точно ниже среднего при обычных обстоятельствах в матчах этих команд). Сложилось впечатление, что каждая из команд держала в голове что-то свое, а ничья рассматривалась как вполне приемлемый итог поединка.

И все же отметим несколько интересных выпадов, которые могли изменить счет на табло. "Ливерпуль" доминировал, но у "Эвертона" прошло несколько атак, когда Кальверт-Льюин пробивал, а Дэвис на добивании попал в штангу. Явно "красные" увлеклись своими комбинациями и на время выпустили соперника, этот период противостояния должен добавить информации для размышления тренерскому штабу лидера АПЛ. Показалось, что гости даже паникуют.

Вырвать победу "Ливерпуль" мог после удара Фабиньо со штрафного в дополнительное время - среагировал Пикфорд. Чего-то не хватило "красным", наверное, прежнего задора, импульсивности. При всем этом ничья выглядит вполне справедливым итогом противостояния. Осенью прошлого года "Ливерпуль" мог добавить и дожать любого соперника, но сейчас это сделать сложнее. Хотя давайте подождем и посмотрим на следующие матчи команды Клоппа. Есть предчувствие, что дальше будет более интересно и непредсказуемо.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Гудиссон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр – Майкл Дин

Эвертон - Ливерпуль 0:0

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 9. Калверт-Льюин, 21. Гомеш, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 42. Гордон (Сигурдсон 60).

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 9. Фирмино (Ориги 66), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер (Гомез 43), 32. Матип (Ловрен 73), 8. Кейта (Вейналдум 65), 18. Минамино (Окслэйд-Чемберлен 46).

Предупреждения: Кин 40, Динь 61 - Милнер 20, Ориги 86