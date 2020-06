Неудобный фальстарт. Мане забыл об антирасистской акции во время матча Эвертон - Ливерпуль

Акция Black Lives Matter вышла далеко за пределы США. Активно поддерживают равенство людей с разным цветом кожи и в европейском футболе. В частности, перед началом поединков команды обычно становятся на одно колено, что стало символом борьбы с расовой дискриминацией после смерти Джорджа Флойда.

Присоединились к акции и "Эвертон" с "Ливерпулем", которые встречались в 30-м туре Английской Премьер-лиги. Вот только Садио Мане, похоже, был слишком мотивирован на игру. После стартового свистка, когда обе команды стали на колено, сенегалец рванул по своему флангу. Впрочем, звездный вингер быстро понял свою ошибку и вернулся на место.

Матч, кстати, завершился со счетом 0:0.

And we are off - after a fallse start from Sadio Mané @Everton v @LFC pic.twitter.com/zGe5hwqvWt