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Неудобный фальстарт. Мане забыл об антирасистской акции во время матча Эвертон - Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Садио слишком увлекся игрой

Неудобный фальстарт. Мане забыл об антирасистской акции во время матча Эвертон - Ливерпуль
UA-Футбол
Новина українською

Акция Black Lives Matter вышла далеко за пределы США. Активно поддерживают равенство людей с разным цветом кожи и в европейском футболе. В частности, перед началом поединков команды обычно становятся на одно колено, что стало символом борьбы с расовой дискриминацией после смерти Джорджа Флойда.

Присоединились к акции и "Эвертон" с "Ливерпулем", которые встречались в 30-м туре Английской Премьер-лиги. Вот только Садио Мане, похоже, был слишком мотивирован на игру. После стартового свистка, когда обе команды стали на колено, сенегалец рванул по своему флангу. Впрочем, звездный вингер быстро понял свою ошибку и вернулся на место.

Матч, кстати, завершился со счетом 0:0.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
22.06.2020 в 09:43
Если ставая на колено перед скажем так ,,темными,, людьми ,мы уже ставим их выше себя.....Так какое это равенство....
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 09:17
Вам не задается что антирасизм перехлестывает?
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