Юрген доволен, Карло не очень: Клопп и Анчелотти – про результат мерсисайдского дерби

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про итог матча 30-го тура АПЛ с "Эвертоном" (0:0). Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти также высказался по следам дерби. Обоих специалистов цитирует BBC.

"Мы заслужили ничью. Результаты дерби на "Гудисон Парк" всегда примерно похожи. На "Энфилде" матчи проходят лучше. "Эвертон" хорошо организовал свою игру, нам пришлось много бегать, но, в целом, "Ливерпуль" выглядел отлично. У нас есть 3 дня, чтобы восстановиться к поединку с "Кристал Пэлас" в субботу – мы должны быть готовы", – отметил Клопп.

"Думаю, что мы действительно были близки к победе, но это был непростой матч. "Ириски" продемонстрировали хорошую концентрацию и готовность жертвовать. В конце матча у нас были шансы забить. "Ливерпуль" больше владел мячом и высоко прессинговал, но в обороне мы сыграли великолепно, защита начинала атаки с помощью забросов", – констатировал Анчелотти.