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Юрген доволен, Карло не очень: Клопп и Анчелотти – про результат мерсисайдского дерби

Англия
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"Ириски" сдержали "красных" и даже были близки к успеху

Юрген доволен, Карло не очень: Клопп и Анчелотти – про результат мерсисайдского дерби
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про итог матча 30-го тура АПЛ с "Эвертоном" (0:0). Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти также высказался по следам дерби. Обоих специалистов цитирует BBC.

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"Мы заслужили ничью. Результаты дерби на "Гудисон Парк" всегда примерно похожи. На "Энфилде" матчи проходят лучше. "Эвертон" хорошо организовал свою игру, нам пришлось много бегать, но, в целом, "Ливерпуль" выглядел отлично. У нас есть 3 дня, чтобы восстановиться к поединку с "Кристал Пэлас" в субботу – мы должны быть готовы", – отметил Клопп.

"Думаю, что мы действительно были близки к победе, но это был непростой матч. "Ириски" продемонстрировали хорошую концентрацию и готовность жертвовать. В конце матча у нас были шансы забить. "Ливерпуль" больше владел мячом и высоко прессинговал, но в обороне мы сыграли великолепно, защита начинала атаки с помощью забросов", – констатировал Анчелотти.

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В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль
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