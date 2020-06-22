  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок лондонского Арсенала сдал положительный тест на COVID-19 незадолго до матча с Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок лондонского Арсенала сдал положительный тест на COVID-19 незадолго до матча с Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Три "канонира" ушли на карантин

Игрок лондонского Арсенала сдал положительный тест на COVID-19 незадолго до матча с Манчестер Сити
Новина українською

Подготовка "Арсенала" к возобновлению АПЛ была затруднена тем фактом, что один из их игроков команды сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Трое футболистов были отправлены на карантин, так как контактировали с одноклубником.

Фамилии – не называются. Исполнители ушли на самоизоляцию, как сообщает Goal.com. По информации источника, они успели выздороветь к поединку с "Манчестер Сити". В понедельник, 15 июня, все три "канонира" сдали отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, что "Арсенал" уступил "горожанам" со счетом 3:0. Давид Луиз получил красную карточку и привез пенальти, но перед этим позволил Стерлингу забить гол в первом тайме.

Читайте такжеКлоунада Давида Луиза, спад Роналду и триумф Гаттузо. Обзор матчей среды. Подкаст №22

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...