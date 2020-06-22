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Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Англия
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Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти обвиняется уклонении от налоговых обязательств в Испании, сообщает Sky Sports.

По данным источника, испанские правоохранительные органы утверждают, что в период с 2014 по 2015 года, когда Анчелотти тренировал мадридский "Реал", специалист утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму € 1 млн.

Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года. До этого специалист работал в "Наполи", мюнхенской "Баварии", мадридском "Реале", "Пари Сен-Жермен", лондонском "Челси" и других клубах.

"Эвертон", набрав 38 очков в 30 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет "Ливерпуль" (83).

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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