Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти обвиняется уклонении от налоговых обязательств в Испании, сообщает Sky Sports.

По данным источника, испанские правоохранительные органы утверждают, что в период с 2014 по 2015 года, когда Анчелотти тренировал мадридский "Реал", специалист утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму € 1 млн.

Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года. До этого специалист работал в "Наполи", мюнхенской "Баварии", мадридском "Реале", "Пари Сен-Жермен", лондонском "Челси" и других клубах.

"Эвертон", набрав 38 очков в 30 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет "Ливерпуль" (83).