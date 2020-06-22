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Гвардиола рассказал, кто может заменить Сане в Ман Сити

Англия
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Выбор у испанца точно есть

Гвардиола рассказал, кто может заменить Сане в Ман Сити
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что его команде нужно будет совершать трансферы в связи с уходом Лероя Сане.

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"Уход Сане? Сейчас он игрок "Манчестер Сити". Я не могу сказать точно, когда он покинет команду - в этом году или в следующем.

Кто его заменит? У нас есть достаточно футболистов. На левом фланге могут выйти Жезус или Фоден. Более того, у нас также есть Стерлинг", - заявил испанец.

Отметим, что "горожане" уже почти год обходятся без Сане - с августа месяца немецкий вингер не играет из-за травмы.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Лерой Сане
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