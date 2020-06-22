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В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования
Вот только пока что неизвестно где именно
Среди игроков и сотрудников клубов АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Не обошлось и без положительных результатов.
Из 1829 проведенных тестов был обнаружен один положительный случай. Имя и клуб инфицированного не сообщаются. За прошлые волны было 17 положительных случаев.
BREAKING: The Premier League has confirmed it has received one positive test for coronavirus in the latest phase of mass testing.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 22, 2020
Отметим, что АПЛ уже неделю идет полным ходом. На данным момент, "Ман Сити" играет против "Бернли". За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.