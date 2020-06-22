  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования

Англия
(1 голосов)

Вот только пока что неизвестно где именно

В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования
UA-Футбол
Новина українською

Среди игроков и сотрудников клубов АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Не обошлось и без положительных результатов.

Читайте такжеКлубы АПЛ потеряют миллиард фунтов из-за пандемии коронавируса

Из 1829 проведенных тестов был обнаружен один положительный случай. Имя и клуб инфицированного не сообщаются. За прошлые волны было 17 положительных случаев.

Отметим, что АПЛ уже неделю идет полным ходом. На данным момент, "Ман Сити" играет против "Бернли". За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...