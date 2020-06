В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования

Среди игроков и сотрудников клубов АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Не обошлось и без положительных результатов.

Из 1829 проведенных тестов был обнаружен один положительный случай. Имя и клуб инфицированного не сообщаются. За прошлые волны было 17 положительных случаев.

BREAKING: The Premier League has confirmed it has received one positive test for coronavirus in the latest phase of mass testing.