В АПЛ обнаружен новый случай коронавируса после очередной волны тестирования

Среди игроков и сотрудников клубов АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Не обошлось и без положительных результатов.

Читайте также Клубы АПЛ потеряют миллиард фунтов из-за пандемии коронавируса

Из 1829 проведенных тестов был обнаружен один положительный случай. Имя и клуб инфицированного не сообщаются. За прошлые волны было 17 положительных случаев.

BREAKING: The Premier League has confirmed it has received one positive test for coronavirus in the latest phase of mass testing. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 22, 2020

Отметим, что АПЛ уже неделю идет полным ходом. На данным момент, "Ман Сити" играет против "Бернли". За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.