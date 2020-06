Перед матчем Ман Сити - Бернли в небе появился дрон с надписью "White Lives Matter"

Уже несколько недель по всей Европе и Америки идет борьба с расизмом, которая именуется "Black Lives Matter". Перед сегодняшним матчем АПЛ "Ман Сити" - "Бернли" произошел интересный инцидент.

Предположительно, фанаты гостей запустили дрон в небо с баннером "White Lives Matter Burnley". "Бернли" сразу же выпустил с заявлением, сделав акцент, что никакого отношения к этому не имеет и осуждает подобные действия.

Can’t believe I’ve just seen this flying above our apartment.



“White lives matter. Burnley”



Who even has the effort, energy, and money to bother with this



Of course they fucking matter. But at the minute BLACK LIVES MATTER #BLM pic.twitter.com/4B2E68zsf4