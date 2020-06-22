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Манчестер Сити - Бернли 5:0. Когда второй тайм становится формальностью

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(1 голосов)

И Зинченко принял участие в избиении "бордовых"

Манчестер Сити - Бернли 5:0. Когда второй тайм становится формальностью
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Чемпионат Англии. 30-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити - Бернли 5:0

Голы: Фоден 22, Марез 43, Марез 45 (пен.), Д. Силва 52, Фоден 63

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 30. Отаменди, 27. Канселу, 11. Зинченко, 16. Родри, 47. Фоден (Зане 79), 25. Фернандиньо (Ляпорт 61), 21. Д. Силва, 20. Б. Силва, 10. Агуэро (Жезус 45), 26. Марез (де Брюйне 60).

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес Джей (Питерс 60), 27. Выдра (Томсон 88).

Предупреждения: Канселу 62

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Бернли Александр Зинченко
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