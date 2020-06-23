Манчестер Сити - Бернли 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 30-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити легко разгромил Бернли. Подопечные Гвардиолы забивали голы на любой вкус. По дублю оформили Фоден и Марез, еще один гол на счету Давида Сильвы. Заметим, что 90 минут сыграл и Александр Зинченко. Победа позволила горожанам немного сократить отставание от Ливерпуля, впрочем, дистанция между соперниками все равно огромна - 20 очков.

Чемпионат Англии. 30-й тур

22 июня. Стадион: Этихад (Манчестер)

Манчестер Сити - Бернли 5:0

Голы: Фоден 22, Марез 43, Марез 45 (пен.), Д. Силва 52, Фоден 63