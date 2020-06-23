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Манчестер Сити - Бернли 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча АПЛ Манчестер Сити - Бернли

Манчестер Сити - Бернли 5:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча 30-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити легко разгромил Бернли. Подопечные Гвардиолы забивали голы на любой вкус. По дублю оформили Фоден и Марез, еще один гол на счету Давида Сильвы. Заметим, что 90 минут сыграл и Александр Зинченко. Победа позволила горожанам немного сократить отставание от Ливерпуля, впрочем, дистанция между соперниками все равно огромна - 20 очков.

Чемпионат Англии. 30-й тур
22 июня. Стадион: Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити - Бернли 5:0
Голы: Фоден 22, Марез 43, Марез 45 (пен.), Д. Силва 52, Фоден 63

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Рияд Марез Фил Фоден
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