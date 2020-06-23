"Все это выглядит не очень хорошо". Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о результате матча 30-го тура АПЛ с "Бернли" (5:0). Цитирует испанского специалиста ESPN и BBC.

"Мы продемонстрировали прекрасное качество игры, особенно в начале. Первые два мяча помогли нам раскрепоститься, более непринужденно занимать позиции и контратаковать".

"Я рад за Фодена, он знает это. Фил никогда не показывал плохой игры, но ему 20 лет, у него есть огромное пространство для прогресса. Давид Силва? Когда у нас будет возможность вернуть зрителей на "Этихад", то мы обязательно попрощаемся с ним".