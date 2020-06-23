  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Все это выглядит не очень хорошо". Гвардиола прокомментировал травму Агуэро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Все это выглядит не очень хорошо". Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Англия
(1 голосов)

Не самый яркий прогноз от Пепа

"Все это выглядит не очень хорошо". Гвардиола прокомментировал травму Агуэро
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о результате матча 30-го тура АПЛ с "Бернли" (5:0). Цитирует испанского специалиста ESPN и BBC.

Читайте такжеМанчестер Сити - Бернли 5:0. Когда второй тайм становится формальностью

"Мы продемонстрировали прекрасное качество игры, особенно в начале. Первые два мяча помогли нам раскрепоститься, более непринужденно занимать позиции и контратаковать".

"Я рад за Фодена, он знает это. Фил никогда не показывал плохой игры, но ему 20 лет, у него есть огромное пространство для прогресса. Давид Силва? Когда у нас будет возможность вернуть зрителей на "Этихад", то мы обязательно попрощаемся с ним".

"Травма Агуэро? Я не врач. Могу сказать, что у него что-то с коленом, подробнее узнаем завтра, но все это выглядит не очень хорошо. В прошлом месяце Серхио также боролся с некоторыми болевыми ощущениями с коленом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Давид Силва Серхио Агуэро Манчестер Сити Бернли Фил Фоден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...