Стало известно, насколько тяжелую травму получил Агуэро

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро повредил мениск во вчерашнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли" (5:0). Отец Серхио отметил в комментарии для радио La Red следующее:

"Я общался с сыном, у него болело левое колено на протяжении всей недели. Мы имеем дело с мениском. Во вторник он пройдет МРТ. Серхио будет прооперирован в Барселоне в четверг или в пятницу".

Защитник "бордовых" Бен Ми ударил аргентинца шипами по стопе в штрафной площадке. Рефери Андре Марринер назначил пенальти в ворота "Бернли", который реализовал хавбек "горожан" Рияд Марез.