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Стало известно, насколько тяжелую травму получил Агуэро

Англия
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Операция состоится в Барселоне

Стало известно, насколько тяжелую травму получил Агуэро
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Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро повредил мениск во вчерашнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли" (5:0). Отец Серхио отметил в комментарии для радио La Red следующее:

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"Я общался с сыном, у него болело левое колено на протяжении всей недели. Мы имеем дело с мениском. Во вторник он пройдет МРТ. Серхио будет прооперирован в Барселоне в четверг или в пятницу".

Защитник "бордовых" Бен Ми ударил аргентинца шипами по стопе в штрафной площадке. Рефери Андре Марринер назначил пенальти в ворота "Бернли", который реализовал хавбек "горожан" Рияд Марез.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити травма
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Источник:
Marca

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