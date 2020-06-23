Лестер согласовал условия контракта с Виллиамом Карвалью

Полузащитник "Бетиса" Виллиам Карвалью достиг договоренности по поводу условий личного контракта с "Лестером". Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом, по данным Radio Marca, договоренности между клубами пока нет. Однако "Бетис" может согласиться на трансфер, так как клуб не попадает в еврокубки и будет нуждаться в деньгах.

28-летний португалец в текущем сезоне провел девять матчей за "Бетис".