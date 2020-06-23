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Педро подпишет с Ромой контракт на два года
Нападающий доиграет сезон в лондонском клубе
Форвард "Челси" Педро завершит сезон в лондонском клубе, пишет Calciomercato.
По данным источника, 32-летний испанец продлит контракт с лондонцами до конца сезона, который возобновился после паузы из-за коронавируса. После этого нападающий подпишет контракт с "Ромой" на два года.
В сезоне-2019/20 Педро провел за "Челси" 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
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