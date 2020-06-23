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Робертсон и Салах сыграют в матче с Кристал Пэлас

Англия
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Встреча состоится 24 июня

Робертсон и Салах сыграют в матче с Кристал Пэлас
Новина українською

Стало известно состояние травмированных футболистов "Ливерпуля" в преддверии матча 31-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас", пишет Liverpool Echo

На предматчевой пресс-конференции главный тренер красных Юрген Клопп рассказал, что нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон, пропустившие встречу с "Эвертоном" в 30-м туре чемпионата, вернулись в строй и готовы выйти на поле. В свою очередь полузащитник Джеймс Милнер и защитник Жоэль Матип, заменённые в дерби из-за повреждений, предстоящий матч пропустят.

Матч "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" состоится завтра, 24 июня, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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