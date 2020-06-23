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Сульшер: Де Хеа - лучший вратарь в мире
Рой Кин был бы не согласен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценивает игру своего голкипера Давида де Хеа.
"Он - лучший в мире вратарь. В последних семи матчах он пропустил два гола. Причем, хочу напомнить, что мы играли против "Ман Сити", "Тоттенхэма", "Челси" и "Эвертона". Всего два гола.
Я доволен его работой. Де Хеа провел пару фантастических сезонах и я часто с ним общаюсь. Он один из лидеров "МЮ", - цитирует норвежца Goal.
Отметим, что совсем недавно испанец подписал с "дьяволами" новое соглашение.
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