Сульшер: Де Хеа - лучший вратарь в мире

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценивает игру своего голкипера Давида де Хеа.

"Он - лучший в мире вратарь. В последних семи матчах он пропустил два гола. Причем, хочу напомнить, что мы играли против "Ман Сити", "Тоттенхэма", "Челси" и "Эвертона". Всего два гола.

Я доволен его работой. Де Хеа провел пару фантастических сезонах и я часто с ним общаюсь. Он один из лидеров "МЮ", - цитирует норвежца Goal.

Отметим, что совсем недавно испанец подписал с "дьяволами" новое соглашение.