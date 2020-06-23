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Виллиан согласился продлить контракт с Челси до конца текущего сезона
Но после команду он покинет
Бразильский вингер "Челси" Виллиан все таки поставит подпись под новым контрактом. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.
Текущая сделка бразильца истекает уже 30-го июня, но из-за форсмажорных обстоятельств (коронавирус) ФИФА разрешает краткосрочно продлевать контракты. Игрок останется в "Челси" до фактического конца сезона.
Willian has agreed to stay at Chelsea until the end of the season. #CFC— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) June 23, 2020
Сейчас на счету Виллиана 38 матчей, в которых было совершено 13 результативных действий (7+6).
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