Виллиан согласился продлить контракт с Челси до конца текущего сезона

Бразильский вингер "Челси" Виллиан все таки поставит подпись под новым контрактом. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Текущая сделка бразильца истекает уже 30-го июня, но из-за форсмажорных обстоятельств (коронавирус) ФИФА разрешает краткосрочно продлевать контракты. Игрок останется в "Челси" до фактического конца сезона.

Willian has agreed to stay at Chelsea until the end of the season. #CFC