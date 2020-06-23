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Виллиан согласился продлить контракт с Челси до конца текущего сезона

Англия
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Но после команду он покинет

Виллиан согласился продлить контракт с Челси до конца текущего сезона
UA-Футбол
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Бразильский вингер "Челси" Виллиан все таки поставит подпись под новым контрактом. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

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Текущая сделка бразильца истекает уже 30-го июня, но из-за форсмажорных обстоятельств (коронавирус) ФИФА разрешает краткосрочно продлевать контракты. Игрок останется в "Челси" до фактического конца сезона.

Сейчас на счету Виллиана 38 матчей, в которых было совершено 13 результативных действий (7+6).

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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