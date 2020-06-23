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Алексис Санчес уже в следующем месяце вернется в МЮ

Англия
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Они хотят ослабить возможного конкурента

Алексис Санчес уже в следующем месяце вернется в МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Уже 1-го июля Алексис Санчем вернется в "Манчестер Юнайтед". Именно в этот день истекает срок его аренды в "Интере".

По данным Sky Italia, английская сторона не разрешила чилийцу задержиться в миланском клубе до конца сезона. Главная причина - они видят в "Интере" возможного конкурента за победу в Лиге Европы.

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За время пребывания в Италии Алексис успел отыграть 17 матчей, в которых отметился четырьма результативными действиями (1+3).

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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