Алексис Санчес уже в следующем месяце вернется в МЮ

Уже 1-го июля Алексис Санчем вернется в "Манчестер Юнайтед". Именно в этот день истекает срок его аренды в "Интере".

По данным Sky Italia, английская сторона не разрешила чилийцу задержиться в миланском клубе до конца сезона. Главная причина - они видят в "Интере" возможного конкурента за победу в Лиге Европы.

За время пребывания в Италии Алексис успел отыграть 17 матчей, в которых отметился четырьма результативными действиями (1+3).