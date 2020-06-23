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АПЛ. Лестер снова теряет очки, Брайтон остановил лис
Вторая подряд невыразительная ничья подопечных Роджерса
Неоднозначный матч провели хозяева, ведь могли вообще остаться без очков, хотя считались безусловным фаворитом противостояния. Третье место "Лестера" теперь под вопросом, всего в четырех очках находится "Челси". А "синие" только и ждут этих потерь очков команды Роджерса.
Судя по всему, у "лис" есть проблемы с составом и формой, всего три замены (как и в матче 30-го тура) сделали тренеры, при этом усиления не последовало. Скорее мучались хозяева с "Брайтоном", чем действительно вымотали середняка АПЛ. Более того, "чайки" могли вырвать победу, неплохие контратаки проходили у гостей и пенальти они смогли заработать. К счастью для "Лестера", у него есть Шмейхель, который взял одиннадцатиметровый.
У подопечных Роджерса даже не получилось в конце финального штурма, критично мало голевых моментов создали "лисы", а Варди, Ихеаначо почти не было видно в этой игре. "Лестеру" необходимо срочно набирать форму, с такой неубедительной игрой можно лишиться лигочемпионовской позиции. Следующий соперник у "лис" в Премьер-лиге еще сложнее - "Эвертон" Карло Анчелотти. А также их ждет в воскресенье матч с "Челси" в Кубке Англии.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Брайтон 0:0
На 14-й минуте Мопе (Брайтон) не реализовал пенальти.
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 24. Менди (Тилеманс 69), 10. Мэддисон, 7. Грей (Перес 73), 9. Варди, 14. Ихеаначо (Барнс 69).
Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 6. Стивенс, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 18. Муй, 7. Мопе, 44. Коннолли.
Предупреждения: Джастин 12, Ндиди 34 - Стивенс 36, Даффи 80