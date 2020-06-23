АПЛ. Лестер снова теряет очки, Брайтон остановил лис

Неоднозначный матч провели хозяева, ведь могли вообще остаться без очков, хотя считались безусловным фаворитом противостояния. Третье место "Лестера" теперь под вопросом, всего в четырех очках находится "Челси". А "синие" только и ждут этих потерь очков команды Роджерса.

Судя по всему, у "лис" есть проблемы с составом и формой, всего три замены (как и в матче 30-го тура) сделали тренеры, при этом усиления не последовало. Скорее мучались хозяева с "Брайтоном", чем действительно вымотали середняка АПЛ. Более того, "чайки" могли вырвать победу, неплохие контратаки проходили у гостей и пенальти они смогли заработать. К счастью для "Лестера", у него есть Шмейхель, который взял одиннадцатиметровый.

У подопечных Роджерса даже не получилось в конце финального штурма, критично мало голевых моментов создали "лисы", а Варди, Ихеаначо почти не было видно в этой игре. "Лестеру" необходимо срочно набирать форму, с такой неубедительной игрой можно лишиться лигочемпионовской позиции. Следующий соперник у "лис" в Премьер-лиге еще сложнее - "Эвертон" Карло Анчелотти. А также их ждет в воскресенье матч с "Челси" в Кубке Англии.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Брайтон 0:0

На 14-й минуте Мопе (Брайтон) не реализовал пенальти.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 24. Менди (Тилеманс 69), 10. Мэддисон, 7. Грей (Перес 73), 9. Варди, 14. Ихеаначо (Барнс 69).

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 6. Стивенс, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 18. Муй, 7. Мопе, 44. Коннолли.

Предупреждения: Джастин 12, Ндиди 34 - Стивенс 36, Даффи 80