АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0. Определить худшую команду Лондона

Для "молотобойцев" поединок 31-го тура получился похожим на матч 30-го тура, словно брат близнец. Никаких уроков после поражения от "Вулверхэмптона" не сделано. От обороны играли подопечные Мойеса, почти не контратаковали, создали не больше трех относительно опасных моментов, зато насытили свою штрафную площадь. До поры до времени это помогало. Но "шпоры", как и "волки" ранее, смогли взламать эту неуверенную в себе оборону.

Тактика на игру "Тоттенхэма" не отличалась разнообразием - из дальних и средних позиций расстреливали хозяева ворота Фабиански, ничего другого не оставалось. "Вест Хэм" всей командой оборонялся. Хорошие удары получались у Моура, Кейна, а также Сон Мина, который попал в цель, успел отпраздновать взятие ворот, но арбитр обратился к ВАР и гол отменил - офсайд.

Интересные комбинации разыгрывали подопечные Моуриньо, может и не слишком хитроумные, однако довольно опасные. Почти все они завершались ударами после долгого контроля мяча с целью выманить гостей. Успевали "шпоры" возвращаться к своим воротам, медлительные "молотобойцы" в редких случаях доходили к штрафной площади "Тоттенхэма".

Открыть счет хозяева смогли после розыгрыша углового, навеса в штрафную и срезки мяча в свои ворота Соучека. Казалось бы, курьезный автогол, но нет. Давление на ворота гостей ощущалось, выдержать его очень сложно (без достаточного количества контратак) и ошибка защитника вполне ожидаема. Сразу несколько игроков пробежали мимо мяча, а растерявшийся чешский легонер не смог выбить круглого, точнее отбил его в свои же ворота.

"Тоттенхэм" при счете 1:0 продолжал контролировать игру, уже не большими силами наседал на ворота гостей, но так, чтобы не позволить "Вест Хэму" перехватить инициативу. "Молотобойцам" пришлось рисковать и тут же им прилетел второй гол. Кейн выбежал на свидание с голкипером и мастерски, в своем стиле переиграл его. Кейн таких ошибок не прощает.

На последних минутах встречи подопечные Мойеса создали иллюзию последнего штурма, при этом выделить настоящий голевой момент у гостей невозможно. Скорее счет мог стат 3:0 - Кейну немного не хватило после паса Орье в компенсированное время. Разочарование - так кратко можно описать игру "Вест Хэма". Тренеры даже не знали, как усилить команду, проведя лишь две замены - Лансини и Андерсон полностью потерялись на поле. Наверное, даже хорошо, что Ярмоленко не вышел на замену, потому что эту обреченную команду, кажется, уже невозможно спасти.

Подопечные Моуриньо поднимаются ближе к еврокубковой зоне, реально претендуют на Лигу Чемпионов. А команда Мойеса балансирует на грани вылета из АПЛ.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Голы: Соучек 64 (а.г.), Кейн 82

Тоттенхэм: 1. Льорис, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Ламела 60), 27. Лукас Моура (Бергвейн 71), 7. Сон Мин (Уинкс 86), 10. Кейн.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 23. Диоп, 16. Нобл (Ф. Андерсон 72), 18. Форнальс (Лансини 72), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.

Предупреждения: Кейн 51, Дэвис 67 - Форнальс 15, Нобл 26