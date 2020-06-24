Коронавирус отступает, Агуэро хромает, а Ярмоленко сидит. Главные новости от 23 июня

Лидер сборной Украины просидел всю игру в запасе "Вест Хэма", который по делу проиграл "Тоттенхэму" Жозе Моуриньо - 0:2. Из всех игроков атакующей направленности "Молотобойцев" только Ярмоленко и юный португалец Ксанде Силва не появились на поле. Кажется, это приговор - летом Андрею надо уходить туда, где в него будут верить больше.

Вот уж правда повезло. Повторные анализы игроков донецкой команды, у которых ранее обнаружили COVID-19, дали негативный результат. Это значит, что команда может возвращаться к тренировкам и 28 июня, если опять чего не приключится, выйдет на игру против "Ворсклы". Боссы УПЛ могут выдохнуть: кажется, этот сезон таки удастся доиграть.

Лидер Первой лиги постепенно выздоравливает от злополучного вируса. Очередное тестирование среди игроков и персонала клуба не выявило новых больных, зато один из ранее инфицированных выздоровел. Таким образом, на данный момент в "Рухе" на COVID все еще болеют двое игроков и один работник - некритично для рестарта Первой лиги.

Чемпионская гонка в Испании жива - "Барса" в очередной раз показала невыразительный футбол, но таки одолела "Атлетик" - 1:0. Решающий мяч в середине второго тайма с паса Лионеля Месси забил Иван Ракитич. Теперь "Реалу" нужно отвечать - только в случае победы над "Мальоркой" "Сливочные" вернутся на первую строчку. Ух и эпопея нас ждет - до конца Примеры еще 7 туров!

Ну или не нашел, и это просто попытка агентов продать парня в Европу. Посмотрим. Пока же пишут, что "Горняки" обращались в "Палмейрас" насчет 19-летнего волнореза Габриэла Менино. Он пока не является игроком основы дома, и потому его цена не превышает 4 млн евро. Для кризисных времен самое оно, да и Тарасу Степаненко хоть какая-то альтернатива бы не помешала. Но насколько парень готов к Европе и топ-уровню? Вопросов пока больше, чем ответов.

Понятное дело, что у "Ман Сити" есть Габриэл Жезус, но Кун Агуэро - это живой символ клуба. Без него "Горожан" и представить сложно, но в этот раз аргентинец будет наблюдать за решающими матчами Лиги чемпионов с трибун - завтра-послезавтра ему прооперируют колено. Насколько это серьезно, можно судить по Луису Суаресу - уругваец пропустил пять месяцев, а когда вернулся, то показывает 2% от того, что было до травмы.

Неожиданным инсайдом поделился бывший пресс-секретарь "Олимпика" Олег Барков. По его информации, перевозить донецкий клуб в Одессу Владиславу Гельзину помогает друг сына Януковича Руслан Цыплаков, которого пресса перманентно связывает с криминалом. Да и правоохранительные органы про этого "инвестора" не забывают - в частности, речь о деле Южкомбанка. Впрочем, в "Олимпике" все категорическ опровергают, обвиняя журналистов в распространении лжи.