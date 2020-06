Официально: Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона

Испанский и бразильский вингеры команды продлили трудовые договоры с лондонским "Челси" до фактического окончания сезона 2019/20. Срок их старых контрактов истекал 30 июня – об этом сообщает пресс-служба "синих".

По информации СМИ, Педро и Виллиан могут покинуть команду после окончания розыгрыша чемпионата Англии.

Среди претендентов на 32-летнего испанца называют "Рому" и "Валенсию". 31-летний Виллиан может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", где бразилец воссоединится с Жозе Моуриньо. "Челси" сыграет следующий матч завтра, 25 июня, против "Манчестер Сити".

