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Официально: Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона

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Официально: Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона
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Испанский и бразильский вингеры команды продлили трудовые договоры с лондонским "Челси" до фактического окончания сезона 2019/20. Срок их старых контрактов истекал 30 июня – об этом сообщает пресс-служба "синих".

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По информации СМИ, Педро и Виллиан могут покинуть команду после окончания розыгрыша чемпионата Англии.

Среди претендентов на 32-летнего испанца называют "Рому" и "Валенсию". 31-летний Виллиан может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", где бразилец воссоединится с Жозе Моуриньо. "Челси" сыграет следующий матч завтра, 25 июня, против "Манчестер Сити".

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В статье: Виллиан Педро Родригес Челси (Лондон)
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Источник:
Chelsea

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