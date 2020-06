"Надеюсь, я быстро побью отметку в 200 голов". Кейн забил 137 мячей в АПЛ и почти догнал Агуэро

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отличился в матче 31-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (2:0). Гол стал для него 137-м в 200 матчах чемпионата Англии. Только нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил за такой же отрезок большее количество голов (138). Кейн опередил экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри (131), а также бывших футболистов "Ливерпуля" Майкла Оуэна (110) и Робби Фаулера (109), отмечает OptaJoe.

Мяч в ворота "Вест Хэма" стал для Кейна 30-м в рамках лондонских дерби. Только Тедди Шерингем, Фрэнк Лэмпард (оба – 32) и Тьерри Анри (43) забили больше в главных матчах столицы Великобритании. В последний раз Кейн забивал 28 декабря – Харри пропустил полгода из-за травмы. Сам форвард отметил:

137 - @HKane has now scored 137 goals in 200 appearances for Spurs in the @premierleague - the only player in the competition's history to have scored more in their first 200 games for a club is Sergio Agüero (138). Talisman. #TOTWHU pic.twitter.com/cBGXF2fFG4