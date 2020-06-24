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"Надеюсь, я быстро побью отметку в 200 голов". Кейн забил 137 мячей в АПЛ и почти догнал Агуэро

Англия
(1 голосов)

Много цифр, давайте разбираться

"Надеюсь, я быстро побью отметку в 200 голов". Кейн забил 137 мячей в АПЛ и почти догнал Агуэро
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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отличился в матче 31-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (2:0). Гол стал для него 137-м в 200 матчах чемпионата Англии. Только нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил за такой же отрезок большее количество голов (138). Кейн опередил экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри (131), а также бывших футболистов "Ливерпуля" Майкла Оуэна (110) и Робби Фаулера (109), отмечает OptaJoe.

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Мяч в ворота "Вест Хэма" стал для Кейна 30-м в рамках лондонских дерби. Только Тедди Шерингем, Фрэнк Лэмпард (оба – 32) и Тьерри Анри (43) забили больше в главных матчах столицы Великобритании. В последний раз Кейн забивал 28 декабря – Харри пропустил полгода из-за травмы. Сам форвард отметил:

"Когда ты не играешь более шести месяцев, то важно вернуть чувство забитого мяча. Отправлять снаряды в сетку – лучшее занятие в мире. Отметка 137 голов в 200 играх за "Тоттенхэм" в АПЛ – это хорошо, но всегда может быть лучше. Мне всего 26, надеюсь, я быстро побью отметку в 200 голов".

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В статье: Серхио Агуэро Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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sergio07 (Запоріжжя)
24.06.2020 в 13:04
А як же Алан Ширер???
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