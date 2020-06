Официально: Арсенал обновил условия контрактных соглашений сразу с 4 игроками – Давид Луиз среди них

Лондонский "Арсенал" объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с защитником Давидом Луизом. 33-летний бразилец заключил с "канонирами" контракт на 1 год.

Также новые соглашения с лондонским клубом подписали игроки Седрик Суареш и Пабло Мари Вильяр. Дани Себальос, который принадлежит "Реалу", продлил свою аренду до фактического окончания текущей кампании.

После 30 матчей "Арсенал" располагается на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ. В рамках 31 тура "канониры" завтра, 25 июня, сыграют с "Саутгемптоном".

