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Официально: Арсенал обновил условия контрактных соглашений сразу с 4 игроками – Давид Луиз среди них

Англия
(1 голосов)

По бразильцу были вопросы

Официально: Арсенал обновил условия контрактных соглашений сразу с 4 игроками – Давид Луиз среди них
Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с защитником Давидом Луизом. 33-летний бразилец заключил с "канонирами" контракт на 1 год.

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Также новые соглашения с лондонским клубом подписали игроки Седрик Суареш и Пабло Мари Вильяр. Дани Себальос, который принадлежит "Реалу", продлил свою аренду до фактического окончания текущей кампании.

После 30 матчей "Арсенал" располагается на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ. В рамках 31 тура "канониры" завтра, 25 июня, сыграют с "Саутгемптоном".

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луиз Седрик Суареш Дани Себальос Даниель Себальос Пабло Мари
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Источник:
Arsenal

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