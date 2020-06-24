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Официально: Арсенал обновил условия контрактных соглашений сразу с 4 игроками – Давид Луиз среди них
По бразильцу были вопросы
Лондонский "Арсенал" объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с защитником Давидом Луизом. 33-летний бразилец заключил с "канонирами" контракт на 1 год.
Также новые соглашения с лондонским клубом подписали игроки Седрик Суареш и Пабло Мари Вильяр. Дани Себальос, который принадлежит "Реалу", продлил свою аренду до фактического окончания текущей кампании.
После 30 матчей "Арсенал" располагается на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ. В рамках 31 тура "канониры" завтра, 25 июня, сыграют с "Саутгемптоном".
✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020
✍️ Long-term deal for @PabloMV5
✍️ Long-term deal for @OficialCedric
✍️ Loan extension for @DaniCeballos46
More info on the new deals ????