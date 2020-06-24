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Хавбек Тоттенхэма уже сообщил Моуриньо, что не хочет работать с Жозе

Англия
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Речь о Ндомбеле

Хавбек Тоттенхэма уже сообщил Моуриньо, что не хочет работать с Жозе
Новина українською

Стало известно, что отношения между менеджером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и полузащитником "шпор" Танги Ндомбеле достигли своего пикового минимума – об этом сообщает интернет-портал GFNF.

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Во время личной встречи на этой неделе французский исполнитель сообщил португальскому наставнику, что больше не хочет с ним работать.

По информации источника, несколько игроков "Тоттенхэма" пытаются выступить посредниками между менеджером и одноклубником. Отмечается, что Танги отлично работает на тренировочных сессиях.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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Источник:
GFNF

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