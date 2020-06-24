Хавбек Тоттенхэма уже сообщил Моуриньо, что не хочет работать с Жозе

Стало известно, что отношения между менеджером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и полузащитником "шпор" Танги Ндомбеле достигли своего пикового минимума – об этом сообщает интернет-портал GFNF.

Во время личной встречи на этой неделе французский исполнитель сообщил португальскому наставнику, что больше не хочет с ним работать.

По информации источника, несколько игроков "Тоттенхэма" пытаются выступить посредниками между менеджером и одноклубником. Отмечается, что Танги отлично работает на тренировочных сессиях.