Сульшер: Манчестер Юнайтед не далек от борьбы за чемпионство в АПЛ – у нас есть Рашфорд и Погба

Норвежский менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался про уровень своей команды. Цитирует специалиста The Guardian.

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" установили новые стандарты для победы в АПЛ. Мы прогрессируем по ходу этого сезона, у нас была серия из 11 матчей без поражений. У нас есть Погба и Рашфорд – мы не так уж и далеки от борьбы за чемпионство в АПЛ. Я доволен нашим составом. Не буду исключать, что мы приобретем нескольких футболистов по адекватной цене".