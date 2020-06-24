  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Манчестер Юнайтед не далек от борьбы за чемпионство в АПЛ – у нас есть Рашфорд и Погба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Манчестер Юнайтед не далек от борьбы за чемпионство в АПЛ – у нас есть Рашфорд и Погба

Англия
(1 голосов)

Согласны с Оле?

Сульшер: Манчестер Юнайтед не далек от борьбы за чемпионство в АПЛ – у нас есть Рашфорд и Погба
Новина українською

Норвежский менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался про уровень своей команды. Цитирует специалиста The Guardian.

Читайте такжеРаспределяя места. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" установили новые стандарты для победы в АПЛ. Мы прогрессируем по ходу этого сезона, у нас была серия из 11 матчей без поражений. У нас есть Погба и Рашфорд – мы не так уж и далеки от борьбы за чемпионство в АПЛ. Я доволен нашим составом. Не буду исключать, что мы приобретем нескольких футболистов по адекватной цене".

"Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем побороться за победу в Кубке Англии и Лиге Европы, а также за попадание в ТОП-4 АПЛ. Посмотрим, сколько мы сможем вложить в следующий сезон. Мы приближаемся к тому уровню, на котором хотим находиться. "МЮ" пропустил всего 3 гола в последних 12 матчах – нас непросто взломать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Чемпионат Англии Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...