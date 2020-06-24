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Сульшер: Манчестер Юнайтед не далек от борьбы за чемпионство в АПЛ – у нас есть Рашфорд и Погба
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Норвежский менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался про уровень своей команды. Цитирует специалиста The Guardian.
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" установили новые стандарты для победы в АПЛ. Мы прогрессируем по ходу этого сезона, у нас была серия из 11 матчей без поражений. У нас есть Погба и Рашфорд – мы не так уж и далеки от борьбы за чемпионство в АПЛ. Я доволен нашим составом. Не буду исключать, что мы приобретем нескольких футболистов по адекватной цене".
"Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем побороться за победу в Кубке Англии и Лиге Европы, а также за попадание в ТОП-4 АПЛ. Посмотрим, сколько мы сможем вложить в следующий сезон. Мы приближаемся к тому уровню, на котором хотим находиться. "МЮ" пропустил всего 3 гола в последних 12 матчах – нас непросто взломать".