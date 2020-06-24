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Моуриньо: Конфликт с Ндомбеле? Я не обязан использовать все 5 замен
Типичный Жозе
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо опроверг информацию о конфликте с хавбеком "шпор" Танги Ндомбеле после победы над "Вест Хэмом" (2:0). Ранее мы сообщали, что португалец и француз перестали общаться. В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Тоттенхэм" 19 матчей в АПЛ (2 гола и 2 ассиста). Цитирует Жозе Sky Sports.
"Конфликт с Ндомбеле? Нет, ничего такого. Я не могу начинать матч с 12 или 13 игроками в составе. Иногда я приношу извинения тем футболистам, которых не могу включить в старт. На скамейку попали Танги, Райан Сессеньон, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш. Они не сыграли, но это футбол".
"В запасе были атакующие футболисты – Ламела и Бергвейн. Харри Уинкс также прекрасно вписался в игру. Я не обязан использовать все 5 замен даже несмотря на предоставленную возможность. Я чувствовал, что с командой все в порядке. Счет 2:0 – небезопасный. Пропущенный гол мог подорвать наш настрой. Игра выглядела целостной, я решил не делать больше трех замен".