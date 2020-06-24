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Форвард Арсенала может пропустить остаток сезона из-за травмы

Англия
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Об этом сообщил наставник лондонцев

Форвард Арсенала может пропустить остаток сезона из-за травмы
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что Габриэл Мартинелли получил травму на тренировке.

"Вчера у нас снова появились плохие новости. Габриэль повредил колено, его ударил другой игрок. Врачи пока ещё не полностью его обследовали, но уже сейчас понятно, что ситуация не очень хорошая.

Не могу сказать, на какой срок выбыл Мартинелли, но кажется, что не меньше пары месяцев", — приводит слова тренера The Mirror.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мартинелли провёл 14 матчей и забил три гола. "Арсенал" после 30 туров занимает 10-ю строчку турнирной таблицы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриель Мартинелли
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