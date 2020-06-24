"Если бы я был Обамеянгом, то сменил бы команду". Экс-игрок Арсенала дал совет форварду

Эммануэль Пети, который в свое время играл за "Арсенал" и "Барселону", уверен, что Пьер-Эмерику Обамеянгу стоит задуматься об уходе в другой клуб.

"Если бы я был Обамеянгом, то сменил бы команду. "Арсенал" раньше был клубом с амбициями, но сейчас уже стал среднестатистическим клубом.

Мне жаль их болельщиков, которые искрене поддерживают клуб. Но мне не жалко футболистов, так как 75 процентов из них - не заслуживают играть за эту команду", - цитирует француза Goal.

Ранее, главным претендентом на габонца считался "ПСЖ".