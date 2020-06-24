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Гвардиола: Нет никаких сомнений, что Жезус сможет заменить Агуэро
В распоряжении испанца - один номинальный форвард
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что в его команде достаточно футболистов, которым под силу заменить Серхио Агуэро.
"У меня нет никаких сомнений, что Жезусу будет по силам заменить Агуэро. Единственно в чем я сомневаюсь, готов ли он играть на высоком уровне раз в три-четыре дня. Это бует сложно.
Помимо Габи, у нас также есть Стерлинг, который может сыграть центрфорвардом. Также есть Бернарду Силва и Гюндоган, которые считаются универсалами. У нас достаточно вариантов, которые мы можем использовать", - цитирует Гвардиолу Goal.
"Горожане" уже завтра проведут первый матч без аргентинца - им будет противостоять "Челси".