Первый хет-трик на Олд Траффорд со времен Фергюсона. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 3:0

С первой минуты противостояния "Манчестер Юнайтед" уверенно демонстрировал, кто на "Олд Траффорд" хозяин. На протяжении всего первого тайма "красные дьяволы" высоко прессинговали "Шеффилд Юнайтед", практически не выпуская гостей со своей половины поля. Гол пришел достаточно быстро: Рашфорд сильно прострелил вдоль вратарской площадки, а Марсиаль успел подставить ногу и пробить голкипера (1:0).

"МЮ" сразу же мог удваивать счет на табло: теперь уже Антони катил снаряд на Маркуса, но форвард не сумел попасть по сфере с достаточно близкой дистанции. Вообще, связка англичанина и француза действовала крайне эффектно и эффективно весь поединок. Другой тандем в лице Фернандеша и Погба в центре поля продолжает работать как отдельные гайки, а не единый механизм, но требовать от них совместной магии пока рановато. Бруно имел отличный шанс отличиться со стандарта, но Мур в отличном прыжке спас свою команду. К слову, у фанатов был повод поволноваться за здоровье португальца после появления на поле медиков – к счастью для поклонников "МЮ", Фернандеш не покинул газон.

"Шеффилд Юнайтед" редко цеплялся за мяч на финальной трети поля хозяев, уповая на редкие корнеры и лонгболлы в сторону ворот Де Хеа. И это в то время как "Манчестер" продолжал давить и растягивать игроков Уайлдера переводами с фланга на фланг. Под конец тайма Ван-Биссака качнул оппонента на фланге и прострелил – Марсиаль вновь легко поразил ворота "клинков" (2:0).

The Blades go in at half time two goals down. ???? #MUFC 2 - 0 #SUFC ⚪️ pic.twitter.com/6Ntq1HE1I6

Сульшер провел отличную беседу со своими подопечными в перерыве, "Манчестер Юнайтед" немного перестроил игру, но не ухудшил ее качество – просто вместо вертикальных передач в средней линии стало больше горизонтальных, хозяева усилили контроль. Уайлдер провел ряд замен с целью изменить происходящее на поле, но стандарты и навесы оставались единственной надеждой гостей.

"Дьяволы", в свою очередь, прекрасно комбинировали на каждом участке поля – "Шеффилд Юнайтед" не проявлял должного давления на подопечных Сульшера. Погба стал больше комбинировать с Фернандешем, это дало результат. На 74-й минуте Поль отдал точную передачу на Бруно из глубины, португалец пяткой в одно касание перевел в центр на Марсиаля. Дальше француз реализовал простую стеночку с Рашфордом и черпачком заставил капитулировать Мура в третий раз (3:0). Отметим, что Антони оформил свой первый хет-трик за "дьяволов" и первый хет-трик "Манчестер Юнайтед" со времен отставки сэра Алекса Фергюсона.

2013 - Anthony Martial is the first Manchester United player to score a @premierleague hat-trick since Sir Alex Ferguson retired in 2013; since the 2013-14 season, 21 different clubs have seen a player score a hat-trick in the competition before Martial's today. Hiatus. pic.twitter.com/NyNFaPuU8H