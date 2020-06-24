АПЛ. Победы Эвертона и Вулверхэмптона, Ньюкасл и Астон Вилла расписывают ничью

Английская Премьер-лига. 31-й тур

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"Волки" не отпускают "Ман Юнайтед", идут с ними нога в ногу за счет победы над "Борнмутом" (по 49 очков у них и пятое место делят команды). Видимо, очень хотят попасть в Лигу Чемпионов подопечные Нуну Санту. Гости же достойно выглядели в первом тайме, но пропустили в начале второго, все же "Вулверхэмптон" сейчас на ходу, может добывать победы на классе. Именно класса и уверенности, а также спокойствия сейчас не хватает "Борнмуту", "вишни" не могут вырваться из зоны вылета.

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Борнмут 1:0

Голы: Хименес 60

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"Канарейки" своеобразно прощаются с АПЛ - третье подряд поражение "Норвича" и отсутствие воли к сопротивлению. "Эвертон" значительно превосходил соперника, хотя и смог забить всего один раз. Команда Анчелотти прерывает серию без побед из четырех поединков и постепенно подбирается к верхней части турнирной таблицы.

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Эвертон 0:1

Голы: Кин 55

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И в этом матче команды выдали "сухой" первый тайм, больше присматривались друг к другу, не рисковали и осторожничали. "Ньюкасл" добавил после перерыва, забил Гэйл после великолепного паса Кэрролла, который стянул нескольких защитников на себя. Ничего не оставалось бирмингемцам как идти вперед, терять им уже нечего. В конце гости отыгрались, здорово разыграв корнер. Очко для аутсайдера уже неплохо, "Астон Вилла" сохраняет приличные шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. "Сорокам" уже ничто не угрожает.

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Астон Вилла 1:1

Голы: Гэйл 68 - Аль-Мухаммади 83