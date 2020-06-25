Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0. Серебряный рывок к золотому финишу

Почти идеальный, безупречный матч провела команда Юргена Клоппа. Почему "почти"? "Ливерпуль" мог делать счет более крупным, еще с полдесятка отменных моментов остались нереализовными. На удивление слабо выглядели гости из столицы, прервав свою уверенную серию из четырех побед. Впрочем, виноваты "красные" - уж очень они напоминали ту команду, которая в первой части сезона просто не замечала своих соперников.

Для "орлов" есть серьезное оправдание, в дебюте травму получил один из лидеров команды, главная ударная сила - Уилфрид Заха. В этот посткарантинный период такое бывает, мерсисайдцы в прошлом матче понесли две похожие потери. К счастью, в этот раз для хозяев все обошлось, более того, команда поймала кураж и уже на 23-й минуте Александер-Арнольд великолепным ударом со штрафного открыл счет в игре.

Быстрый гол позволил "Ливерпулю" играть более свободно, без лишнего напряжения. Атаки стали получаться все опаснее. Хендерсон попал в штангу, затем Вейналдум немного не попал из выгодной позиции. Отметим качественные передачи Фабиньо, наверное, главного героя встречи, который полностью взял под контроль середину поля (дальше "КП" не проходил).

Второй мяч забил Салах после блестящего паса Фабиньо. Словно по нотам разыграли результативную комбинацию "красные", выверенный заброс мяча в штрафную, отрезанная оборона лишь наблюдает, и Салах разбирается с голкипером - 2:0. Защитники "орлов" сыграли на удивление слабо.

В начале второго тайма забивал уже Фабиньо, и ранее он пробивал по воротам, но на 55-й минуте настоящий шедевр получился у бразильца. Робертсон откинул мяч и Фабиньо пробил метров с 40-ка. Точно под правую штангу залетел мяч. "Кристальный Дворец" посыпался, как песочный замок. Почти не отвечали гости опасными контрвыпадами, а хозяева продолжали их терроризировать.

Четвертый мяч забил Мане после хорошего и своевременного паса Салаха (опять все защитники оказались отрезанными). Один на один с голкипером вышел форвард, легко переиграв безучасного Хеннесси. Что в это время делала оборона? Грустила. Заслуженный разгром и счастье для подопечных Ходжсона, что всего четыре мяча побывало в их воротах.

Уже в следующем туре "Ливерпуль" может официально стать победителем Премьер-лиги 2020, причем во встрече с действующим чемпионом это может случится. Ждем 2 июля. Хотя "Ман Сити" предстоит еще провести свой матч 31-го тура АПЛ против "Челси", будет интересно. И в случае потери очков "горожанами" дуэль лидеров чемпионата в 32-м туре превратится в банальную формальность.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Мартин Аткинсон

Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Александер-Арнольд 23, Салах 44, Фабиньо 55, Мане 69

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон (Кейта 84), 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Минамино 74), 10. Мане (Элиот 84), 14. Хендерсон (Окслэйд-Чемберлен 64), 66. Александер-Арнольд (Уильямс 74), 11. Салах.

Кристал Пэлас: 13. Хеннесси, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте (Ривалд 66), 12. Сако, 24. Кэхилл, 10. Таунсенд, 11. Заха (Майер 15), 18. Макартур (Миливоевич 66), 22. Маккарти, 14. Айю (Кеуча 84).