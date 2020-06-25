Один красивее другого. Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Кристал Пэлас. Команда Клоппа внешне легко и непринужденно разгромила соперника, при этом каждый из голов получился весьма эффектным. Александр-Арнольд здорово исполнил штрафной, Салах забивал после отличного паса Фабиньо, сам бразилец вколотил издалека, а египтянин отдал тонкий пас на Мане. Заметим, что если сегодня Манчестер Сити потеряет очки в игре с Челси, то Ливерпуль официально станет чемпионом.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Александер-Арнольд 23, Салах 44, Фабиньо 55, Мане 69