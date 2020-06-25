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Долгожданный хет-трик. МЮ - Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть обзор матча Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, 24 июня 2020

Долгожданный хет-трик. МЮ - Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, в котором команда Сульшера одержала уверенную победу. Героем встречи стал 24-летний француз Антони Марсиаль, оформивший хет-трик. Впервые со времен отставки Алекса Фергюсона игрок МЮ смог забить три гола в одном матче чемпионата. До Марсиаль последнему это удавалось Робину ван Перси, который трижды поразил ворота в игре с Астон Виллой еще в апреле 2013 года. Отметим, что МЮ на два очка отстает от Челси, который сегодня сыграет с Манчестер Сити.

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Манчестер. Стадион Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Марсиаль 7, 44, 74

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В статье: Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Антони Мартиаль
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