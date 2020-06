На стадионе Лидса объявился самый известный в мире террорист

В субботу, 27 июня, "Лидс" сыграет в домашних стенах с "Фулхэмом" в рамках Чемпионшипа. Работники клуба разместили на трибунах "Элланд Роуд" картонные лица болельщиков клуба. Правда, в социальных сетях люди обнаружили одну проблему.

Среди множества картонок болельщики увидели фотографию одного из самых известных террористов мира – Усамы Бен Ладена. Как известно, все желающие могли присылать свои фото – работники "Лидса" не узнали на одном из них человека, который нес ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw