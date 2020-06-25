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На стадионе Лидса объявился самый известный в мире террорист

Англия
(2 голосов)

Пахнет скандалом…

На стадионе Лидса объявился самый известный в мире террорист
Новина українською

В субботу, 27 июня, "Лидс" сыграет в домашних стенах с "Фулхэмом" в рамках Чемпионшипа. Работники клуба разместили на трибунах "Элланд Роуд" картонные лица болельщиков клуба. Правда, в социальных сетях люди обнаружили одну проблему.

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Среди множества картонок болельщики увидели фотографию одного из самых известных террористов мира – Усамы Бен Ладена. Как известно, все желающие могли присылать свои фото – работники "Лидса" не узнали на одном из них человека, который нес ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

В Твиттере сообщается, что "Лидс" уже исправил ошибку и убрал портрет Бен Ладена.

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В статье: Лидс Юнайтед Лидс
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