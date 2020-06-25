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Гвардиола: Матч с Челси важен, но поединок с Ньюкаслом будет финалом

Англия
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Интересное мнение Пепа

Гвардиола: Матч с Челси важен, но поединок с Ньюкаслом будет финалом
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда сосредоточится на кубковой игре ¼ против "Ньюкасла", а в матче против лондонского "Челси" на поле могут выйти не все лидеры коллектива. Цитирует наставника "горожан" пресс-служба клуба.

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"Мы отдаем большее внимание матчу против "Ньюкасла". Поединок с "Челси" важен, но встреча с "Ньюкаслом" будет финалом. Мы настраиваемся не только на игру с лондонцами".

"Мои ребята все еще не в форме. Понятия не имею, когда мы будем идеально готовы к тому, чтобы играть каждые три дня. Нужно продолжать тренироваться, чтобы меньше травмироваться. Наша задача – выйти в Лигу чемпионов".

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В статье: Хосеп Гвардиола Челси (Лондон) Манчестер Сити "Ньюкасл" Ньюкасл (Англия)
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Источник:
Manchester City

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